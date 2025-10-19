Venti oltre i 70 chilometri orari | allerta meteo ' gialla' sull' appennino

Allerta “gialla” per vento, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sull'appennino romagnolo. A disporla sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale. Per quanto riguarda la Romagna, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da sud-ovest, con possibili rinforzi o. 🔗 Leggi su Forlitoday.it