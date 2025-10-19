Venite c'è un coccodrillo in piscina | il video dell'ospite inatteso nel resort australiano

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane coccodrillo nuota serenamente nella piscina di un resort nel Queensland in Australia. I video del rettile sono diventati virali in Rete ma in realtà non è così raro che animali selvatici entrino in contatto con gli esseri umani in zone antropizzate dell'Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

venite c 232 coccodrillo“Venite, c’&#232; un coccodrillo in piscina”: il video dell’ospite inatteso nel resort australiano - I video del rettile sono diventati virali in Rete ma in realtà non è così raro che animali selvatici ... Si legge su fanpage.it

“Venite, c’&#232; un coccodrillo nel centro di Bolzano. E’ uscito con il temporale e si è nascosto sotto ad un cespuglio”. L’allarme, poi l’incredibile scoperta - Ore di apprensione a Bolzano, nella serata di domenica 30 giugno, a causa di una segnalazione insolita e allarmante. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Venite C 232 Coccodrillo