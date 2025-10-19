Venezuela la festa per la canonizzazione del ' dottore dei poveri' | le immagini da Caracas
I venezuelani hanno festeggiato la canonizzazione da parte di Papa Leone XIV dell’amato “dottore dei poveri” del Venezuela, che è diventato il primo santo della nazione sudamericana. José Gregorio Hernández, venerato da milioni di persone per la sua dedizione ai poveri, è stato dichiarato santo insieme a Madre Carmen Rendiles Martínez, fondatrice di un ordine religioso venezuelano, durante una messa celebrata in Piazza San Pietro. Durante la notte centinaia di venezuelani si sono radunati in una piazza fuori da una chiesa nel centro di Caracas. Famiglie e devoti hanno assistito alla canonizzazione che si svolgeva in Vaticano su uno schermo gigante nelle prime ore di domenica mattina, prima di ballare e festeggiare i nuovi santi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
