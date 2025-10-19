Venezia alla Querini Stampalia presentato il Noor Riyadh festival
Venezia, 19 ott. (askanews) – Una mostra alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia per presentare il Noor Riyadh festival 2025: quattro opere che ricreano lo spirito del grande evento saudita nel progetto "In the Blink of an Eye", curato da Mami Kataoka, in collaborazione con Li Zhenhua e Sara AlMutlaq. "Noor Riyadh – ha detto ad askanews Nouf Al Moneef, direttrice del festival – è il più grande evento al mondo di arte e luce, è stato lanciato dal principe ereditario Mohammed bin Salman ed è cresciuto rapidamente nel corso degli anni. Abbiamo avuto più di 9 milioni di visitatori ed esponiamo più di 450 opere di 400 artisti da tutto il mondo.
