Venezia Adorante non basta | ad Empoli finisce 1-1
La prima partita dopo la sosta delle nazionali porta un punto e un po' di amaro in bocca al Venezia Fc. I lagunari arrivavano da una vittoria di peso contro il Frosinone, ma la pausa aveva costretto tutte le squadre a fermarsi. Oggi, al Castellani di Empoli, i tre punti non arrivano: finisce 1-1. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
