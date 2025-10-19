Venezia Adorante non basta | ad Empoli finisce 1-1

Veneziatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima partita dopo la sosta delle nazionali porta un punto e un po' di amaro in bocca al Venezia Fc. I lagunari arrivavano da una vittoria di peso contro il Frosinone, ma la pausa aveva costretto tutte le squadre a fermarsi. Oggi, al Castellani di Empoli, i tre punti non arrivano: finisce 1-1. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

