Veneto Classic 2025 | Sakarias Koller Løland beffa tutti a Bassano del Grappa terzo Ulissi

Grande spettacolo in scenari magnifici nell'ultima corsa stagionale del calendario italiano, la Veneto Classic, giunta alla sua edizione numero cinque. Ad imporsi sul traguardo di Bassano del Grappa è stato il 24enne norvegese Sakarias Koller Løland che ha agguantato stupendo tutti la prima vittoria della carriera. Gruppo che si è spezzato nelle prime fasi di gara, non c'è stata una vera e propria fuga, ma un drappello che si è avvantaggiato dopo una trentina di chilometri: all'attacco Diego Ulissi, Mattia Negrente (Astana XDS), Sakarias Løland, Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), Davide De Pretto (Jayco AlUla), Xandro Meurisse e Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck), Dylan Teuns (Cofidis), Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Florian Vermeersch (UAE Team Emirates), Antonio Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH), Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), Lorenz Van de Wynkele (Lotto), Mattia Gaffuri (Team Polti VisitMalta), Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team), Gabriele Bessega (Biesse – Carrera- Premac), Kevin Rosola Pezzo (General Store- Essegibi- F.

