Veneto Classic 2025 oggi | orari percorso tv Scaroni vuole chiudere la stagione con una vittoria

Si chiude il calendario del ciclismo italiano in questo 2025. Ultima gara stagionale l’edizione numero cinque della Veneto Classic: partenza da Soave ed arrivo in quel di Bassano del Grappa. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La gara inizia con un tratto in pianura per poi affrontare per la prima volta il muro in pavé de La Tisa (330 m al 15,2%), ormai un classico come la salita di La Rosina (2,1 km al 6,5%), che verrà scalata in due occasioni all’interno del primo circuito di giornata, quello di 12,6 chilometri attorno a Marostica. I corridori si cimenteranno poi con la Tisa per altre cinque volte, le ultime quattro all’interno del secondo circuito da 12,4 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Veneto Classic 2025 oggi: orari, percorso, tv. Scaroni vuole chiudere la stagione con una vittoria

