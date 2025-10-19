Veleziana 2025 edizione da record Vince Furio Benussi con Arca sgr

Si è tenuta oggi la XVII Veleziana nel bacino di san Marco, la competizione velica, supportata da Generali, organizzata dalla Compagnia della Vela in collaborazione con Vento di Venezia, Diporto velico Veneziano e lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Domani torna la Venice Hospitality Challenge, unica regata al mondo che si disputa nelle acque interne di una città, con imbarcazioni di oltre 30 metri che sfileranno tra San Marco e la Giudecca. Domenica invece si terrà la 18ª edizione della Veleziana, re - facebook.com Vai su Facebook

Centinaia di barche a vela raggiungeranno la nostra città! Domenica torna la Veleziana, alla sua 18° edizione: la regata d'altura che tradizionalmente chiude la stagione. Un grande evento che sarà anticipato, già da domani, da 4 giornate ricche di eventi e co - X Vai su X

XVIII VELEZIANA: NUOVO RECORD CON 297 SCRITTI - Un’edizione strepitosa che segna un nuovo record con ben 297 iscritti alla partenza in mare, ma sono ben 350 le barche che hanno sfilato in un tripudio vele di varie grandezze e colori in bacino San ... Come scrive ilnautilus.it