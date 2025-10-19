Veleziana 2025 edizione da record Vince Furio Benussi con Arca sgr

Veneziatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi la XVII Veleziana nel bacino di san Marco, la competizione velica, supportata da Generali, organizzata dalla Compagnia della Vela in collaborazione con Vento di Venezia, Diporto velico Veneziano e lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

veleziana 2025 edizione recordXVIII VELEZIANA: NUOVO RECORD CON 297 SCRITTI - Un’edizione strepitosa che segna un nuovo record con ben 297 iscritti alla partenza in mare, ma sono ben 350 le barche che hanno sfilato in un tripudio vele di varie grandezze e colori in bacino San ... Come scrive ilnautilus.it

Cerca Video su questo argomento: Veleziana 2025 Edizione Record