Vede i poliziotti lancia la droga e scappa | inseguimento notturno

Nella notte la polizia ha ‘beccato' e denunciato per spaccio un pusher senegalese di 41 anni. Durante un controllo a piedi nel centro storico gli agenti di una volante del commissariato Centro ha notato l'uomo gettare qualcosa a terra e scappare in via Dei Conservatori del Mare. I poliziotti si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

