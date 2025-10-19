Vede i carabinieri e scappa denunciato In auto un coltello

Beccato in auto con un coltello, E' quanto accaduto in via Domiziana al km 18,500, dove i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno denunciato in stato di libertà un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sul caso lavorano i carabinieri che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere. In un video divenuto virale, si vede il gruppo di malviventi con gli sportelli dell'auto spalancati mentre inserisce il gas all'interno dello sportello del denaro - facebook.com Vai su Facebook

Vede lo stalker «appostato» fuori dal suo negozio e chiama i carabinieri: operaio 37enne arrestato a Potenza - X Vai su X

Sorso, ubriaco alla guida vede il posto di blocco e scappa: denunciato un uomo - Un uomo è stato fermato e denunciato a Sorso per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ... Secondo cagliaripad.it

Investe un uomo e scappa, trovato e denunciato dai carabinieri: giovane italiano ammette tutto ma scatta il provvedimento giudiziario - Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Frosinone hanno denunciato in stato di libertà un italiano 35enne, di Boville Ernica, che si era reso ... Lo riporta tunews24.it

Scappa con l'auto ad un controllo dei carabinieri sulla via Emilia: denunciato - Sono stati controllati 85 veicoli e 90 persone tra conducenti e trasportati (di cui 85 controllati con l'etil ... Riporta gazzettadiparma.it