Vede i carabinieri e scappa denunciato In auto un coltello

Casertanews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beccato in auto con un coltello, E' quanto accaduto in via Domiziana al km 18,500, dove i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno denunciato in stato di libertà un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

vede carabinieri scappa denunciatoSorso, ubriaco alla guida vede il posto di blocco e scappa: denunciato un uomo - Un uomo è stato fermato e denunciato a Sorso per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ... Secondo cagliaripad.it

vede carabinieri scappa denunciatoInveste un uomo e scappa, trovato e denunciato dai carabinieri: giovane italiano ammette tutto ma scatta il provvedimento giudiziario - Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Frosinone hanno denunciato in stato di libertà un italiano 35enne, di Boville Ernica, che si era reso ... Lo riporta tunews24.it

vede carabinieri scappa denunciatoScappa con l'auto ad un controllo dei carabinieri sulla via Emilia: denunciato - Sono stati controllati 85 veicoli e 90 persone tra conducenti e trasportati (di cui 85 controllati con l'etil ... Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Vede Carabinieri Scappa Denunciato