Varriale senza mezzi termini | Lezione tattica di Fabregas a Tudor Nico Paz stravince il duello con Yildiz Poi dice la sua sulla stagione della Juve

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varriale commenta senza pietà il ko bianconero a Como: il giornalista esalta la prova dei lariani e boccia Tudor, cosa ha scritto sui social. Una sconfitta che fa rumore, che scuote l’ambiente e che accende le critiche più feroci. Il clamoroso 2-0 subito dalla  Juventus  sul campo del  Como  è stato commentato senza mezzi termini dal giornalista  Enrico Varriale. Attraverso il suo profilo X (ex Twitter), l’opinionista ha offerto una lettura spietata del momento bianconero, esaltando la prova dei lariani e bocciando senza appello la squadra di  Igor Tudor. Varriale: una lezione tattica che complica tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

varriale senza mezzi termini lezione tattica di fabregas a tudor nico paz stravince il duello con yildiz poi dice la sua sulla stagione della juve

© Juventusnews24.com - Varriale senza mezzi termini: «Lezione tattica di Fabregas a Tudor, Nico Paz stravince il duello con Yildiz». Poi dice la sua sulla stagione della Juve

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Varriale Senza Mezzi Termini