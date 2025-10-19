Varese picchiata dall’ex si salva chiamando la polizia dal bus | l’uomo arrestato e poi rimesso in libertà
Il 45enne è stato quindi arrestato e la ragazza è stata trasferita in ospedale. Poche ore dopo, poi, è stato convalidato l'arresto nei confronti del sospetto, il quale è stato però rimesso in libertà. Il gip del tribunale di Varese ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
