Varese picchiata dall’ex si salva chiamando la polizia dal bus | l’uomo arrestato e poi rimesso in libertà

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 45enne è stato quindi arrestato e la ragazza è stata trasferita in ospedale. Poche ore dopo, poi, è stato convalidato l'arresto nei confronti del sospetto, il quale è stato però rimesso in libertà. Il gip del tribunale di Varese ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

varese picchiata dall8217ex si salva chiamando la polizia dal bus l8217uomo arrestato e poi rimesso in libert224

© Ildifforme.it - Varese, picchiata dall’ex si salva chiamando la polizia dal bus: l’uomo arrestato e poi rimesso in libertà

Leggi anche questi approfondimenti

varese picchiata dall8217ex salvaPicchiata dall'ex fidanzato, 19enne salvata dalla polizia a Varese - L’uomo, già denunciato per revenge porn, è stato arrestato e poi rimesso in libertà con divieto di avvicinamento ... rainews.it scrive

varese picchiata dall8217ex salva«Stai tranquilla, arriviamo noi»: la Polizia salva una 19enne picchiata dall’ex su un bus a Varese - L’operatore riesce a localizzare la ragazza al telefono e fa bloccare il mezzo: il 40enne viene arrestato per stalking ma subito rimesso in libertà con divieto di avvicinamento. Da laprovinciadivarese.it

varese picchiata dall8217ex salvaPicchiata dall'ex, 19enne salvata sul bus con telefonata di 7 minuti. Arrestato ma rimesso subito in libertà - La paura, la denuncia, poi un finale che fa discutere: è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di quarant'anni ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Varese Picchiata Dall8217ex Salva