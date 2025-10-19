Varese picchiata dall’ex chiama un amico in lacrime Lui avvisa la polizia | rintracciati su un autobus scatta l' arresto

Varese, 19 ottobre 2025 – Una ragazza di 19 anni è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese, chiamati da un amico, che hanno arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori. E hanno così messo fine a un periodo di terrore vissuto dalla giovane donna. La richiesta d’aiuto. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno, che da tempo non si rassegnava alla fine della relazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, picchiata dall’ex chiama un amico in lacrime. Lui avvisa la polizia: rintracciati su un autobus, scatta l'arresto

Scopri altri approfondimenti

Una giovane donna vittima di maltrattamenti, con la voce spezzata dal pianto. Dall'altro capo del telefono le parole rassicuranti di Andrea poliziotto della questura di Varese, che con lucidità e professionalità guida i suoi colleghi, via radio, per trovare un pullma - facebook.com Vai su Facebook

Picchiata dall’ex chiama un amico in lacrime. Lui avvisa la polizia che li rintraccia su un autobus: arrestato 40enne - Gli agenti, saliti sul mezzo, hanno individuato la vittima e l'uomo, scoprendo che questo era stato precedentemente denunciato per revenge porn nei confronti della 19enne ... Riporta ilgiorno.it

Picchiata da ex chiama la Polizia dal bus e lo fa arrestare - (ANSA) – MILANO, 19 OTT – E’ stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di quarant’anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne. Segnala msn.com