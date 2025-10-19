Varese picchiata dall' ex chiama la polizia e lo fa arrestare | L' audio | Ci siamo noi stai tranquilla

L'uomo, un 40enne, è finito in manette per atti persecutori. Era già stato denunciato per revenge porn. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Varese, picchiata dall'ex chiama la polizia e lo fa arrestare | L'audio: "Ci siamo noi, stai tranquilla"

