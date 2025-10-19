Varese picchiata dall' ex chiama la polizia e lo fa arrestare | L' audio | Ci siamo noi stai tranquilla

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, un 40enne, è finito in manette per atti persecutori. Era già stato denunciato per revenge porn. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

varese picchiata dall ex chiama la polizia e lo fa arrestare l audio ci siamo noi stai tranquilla

© Tgcom24.mediaset.it - Varese, picchiata dall'ex chiama la polizia e lo fa arrestare | L'audio: "Ci siamo noi, stai tranquilla"

Argomenti simili trattati di recente

varese picchiata dall exPicchiata dall’ex chiama un amico in lacrime. Lui avvisa la polizia che li rintraccia su un autobus: 40enne arrestato a Varese - Gli agenti, saliti sul mezzo, hanno individuato la vittima e l'uomo, scoprendo che questo era stato precedentemente denunciato per revenge porn nei confronti della 19enne ... Come scrive msn.com

varese picchiata dall exVarese, picchia la ex 19enne: arrestato 40enne già denunciato per revenge porn - La polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne, mettendo fine a un periodo di ... Riporta msn.com

varese picchiata dall ex«Aiuto, ha picchiato la mia amica», 19enne in lacrime salvata mentre è sul bus con l'aggressore: l'ex, 40 anni, era già stato denunciato - Una ragazza di 19 anni è stata salvata dagli agenti della polizia di Varese che hanno arrestato un 40enne per atti persecutori nei confronti ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Varese Picchiata Dall Ex