La polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di quarant’anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne, mettendo fine a un periodo di terrore vissuto dalla giovane donna. L’intervento, condotto dagli agenti della squadra volante della Questura di Varese, è scattato a seguito di una segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato telefonicamente dalla ragazza in lacrime, dopo l’ennesimo episodio di violenza subito da parte dell’ex compagno che da tempo non si rassegnava alla fine della relazione. L’amico che ha chiamato la polizia ha riferito all’operatore della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall’ex compagno e che i due erano saliti su un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Varese, picchia la ex 19enne: arrestato 40enne già denunciato per revenge porn

