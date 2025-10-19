varese picchia e perseguita la ex la polizia la raggiunge su un autobus e la salva

E' stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno. L'amico ha raccontato all'operatore della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall'ex compagno e che i due erano saliti a bordo di un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

