Varese picchia e perseguita la ex La polizia la raggiunge su un autobus e la salva

Tg24.sky.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno. L'amico ha raccontato all'operatore della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall'ex compagno e che i due erano saliti a bordo di un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

varese picchia e perseguita la ex la polizia la raggiunge su un autobus e la salva

© Tg24.sky.it - Varese, picchia e perseguita la ex. La polizia la raggiunge su un autobus e la salva

News recenti che potrebbero piacerti

varese picchia perseguita exL'ex compagno la picchia, ragazza di 19 anni chiama la polizia di Varese e lo fa arrestare - La telefonata da un autobus, dove era salita con il suo aggressore, alla centrale operativa, poi l'arrivo delle volanti che hanno bloccato il 40enne. Segnala msn.com

varese picchia perseguita exVarese, picchia la ex 19enne: arrestato 40enne già denunciato per revenge porn - La polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne, mettendo fine a un periodo di ... Secondo msn.com

varese picchia perseguita exCostretta a salire sul bus con l'uomo che la picchia: 19enne chiama la polizia dal pullman e arrivano gli agenti - L’uomo era già stato denunciato in passato per revenge porn nei confronti della stessa ragazza. Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Varese Picchia Perseguita Ex