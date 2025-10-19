Varese la telefonata fra la 19enne vittima di violenze e la polizia

Un agente è rimasto alla cornetta con la ragazza, che si trovava su un bus dopo essere stata aggredita dall'ex, tranquillizzandola e spronandola a denunciare le botte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, la telefonata fra la 19enne vittima di violenze e la polizia

