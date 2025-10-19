Varese arrestato 40enne | picchia l’ex fidanzata 19enne già vittima di revenge porn

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dopo l’ennesimo episodio di violenza. La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di 40 anni con l’accusa di atti persecutori e violenza nei confronti della sua ex compagna, una ragazza di 19 anni, ponendo fine a un periodo di paura e vessazioni. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un amico della vittima, contattato dalla giovane in lacrime subito dopo l’aggressione. L’uomo ha riferito agli operatori della centrale che la ragazza era stata picchiata dall’ex compagno e che i due si trovavano su un pullman, senza però riuscire a indicare la direzione esatta del mezzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Varese, arrestato 40enne: picchia l’ex fidanzata 19enne già vittima di revenge porn

