Valore stratosferico Jannik Sinner non solo il premio milionario | cosa è quella racchetta d’oro

Con una entusiasmante prova di forza e carattere Jannik Sinner è tornato a vincere. Lo ha fatto in Arabia Saudita conquistando il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che ricopre d’oro i partecipanti. E lo ha fatto travolgendo quella che un tempo era la sua bestia nera, cioè Carlos Alcaraz, in finale con un perentorio 6-2 6-4. La prestazione del campione altoatesino, attuale numero 2 del mondo proprio dietro allo spagnolo, è stata stupefacente. Carlos Alcaraz è apparso spiazzato e non è mai riuscito a imporre la propria strategia di gioco. Entrambi arrivavano dalle turbolente tappe asiatiche del circuito ATP: successi e ritiri che facevano temere sulla loro tenuta; invece, hanno offerto spettacolo con giocate da cineteca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it