Valentino Rossi vince sotto il diluvio la 8h Indianapolis 2025

Valentino Rossi vince insieme a Charles Weerts e Kelvin van der Linde la 8h Indianapolis 2025. Il ‘Dottore’ si impone con il belga ed il sudafricano con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT al termine di un evento segnato in modo significativo dalla forte pioggia. La BMW n. 46 ha battuto la Mercedes n. 888 Team GMR e la gemella n. 777 ai box ad 1h e 05 dalla fine in regime di Safety Car dopo una breve bandiera rossa per la presenza di ‘fulmini nell’area’. La BMW n. 46 di Kelvin van der Linde si è fermata prima dei rivali per l’ultima sosta della competizione riuscendo a soprendere tutti gli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Valentino Rossi vince sotto il diluvio la 8h Indianapolis 2025

