Valentino Rossi vince a Indianapolis 17 anni dopo il MotoGp

Feedpress.me | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentino Rossi festeggia un’altra vittoria, stavolta al volante di una quattro ruote, sul circuito di Indianapolis, dove aveva vinto una gara in MotoGp nel 2008, anno in cui in sella alla Yamaha conquistò il suo sesto e penultimo titolo nella classe regina. Rossi si è imposto nella Otto ore di Indianapolis, prova valida per l’Intercontinental GT Challenge 2025, gareggiando con una Bmw M4 del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

valentino rossi vince a indianapolis 17 anni dopo il motogp

© Feedpress.me - Valentino Rossi vince a Indianapolis, 17 anni dopo il MotoGp

Contenuti che potrebbero interessarti

valentino rossi vince indianapolisValentino Rossi vince a Indianapolis, 17 anni dopo la MotoGp - Valentino Rossi festeggia un'altra vittoria, stavolta al volante di una quattro ruote, sul circuito di Indianapolis, dove aveva vinto una gara in MotoGp nel 2008, anno in cui in sella alla Yamaha ... Segnala msn.com

valentino rossi vince indianapolisValentino Rossi leggendario: il Dottore vince la 8 ore di Indianapolis! - WRT#46 centra, sotto il diluvio, il primo successo nel campionato IGTC: "Trionfare qui per me è molto speciale, mi ricorda il 2008... Si legge su corrieredellosport.it

valentino rossi vince indianapolisStorico Valentino, vince a Indianapolis 17 anni dopo averlo fatto in MotoGP - Al volante di una BMW il Dottore conquista la 8 ore lì dove nel 2008 aveva trionfato in MotoGP, superando il primato di Giacomo Agostini di vittorie nella classe regina del Motomondiale: "Vincere è ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Valentino Rossi Vince Indianapolis