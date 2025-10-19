valentino rossi vince a indianapolis 17 anni dopo il motogp

Valentino Rossi festeggia un’altra vittoria, stavolta al volante di una quattro ruote, sul circuito di Indianapolis, dove aveva vinto una gara in MotoGp nel 2008, anno in cui in sella alla Yamaha conquistò il suo sesto e penultimo titolo nella classe regina. Rossi si è imposto nella Otto ore di Indianapolis, prova valida per l’Intercontinental GT Challenge 2025, gareggiando con una Bmw M4 del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

