Valentino Rossi nella leggenda il Dottore trionfa alla 8 ore di Indianapolis | Vincere qui è speciale

Inarrestabile Valentino Rossi. Il “Dottore” conquista la sua terza vittoria di fila alla 8 Ore di Indianapolis insieme al Team WRT, trionfando sullo storico Indianapolis Motor Speedway al termine di una gara segnata da pioggia e interruzioni nella seconda parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

ETERNO VALENTINO Rossi torna a vincere a Indianapolis 17 anni dopo! Nel 2008 trionfava in MotoGP con la Yamaha dopo un duello epico con Nicky Hayden, conquistando poi l'ottavo titolo mondiale ? Oggi il Dottore replica il successo alla 8 Ore di In Vai su Facebook

IGTC, dominio BMW: Valentino Rossi vince la 8 Ore di Indianapolis, a Kelvin van der Linde il titolo - X Vai su X

Valentino Rossi leggendario: il Dottore vince la 8 ore di Indianapolis! - WRT#46 centra, sotto il diluvio, il primo successo nel campionato IGTC: "Trionfare qui per me è molto speciale, mi ricorda il 2008... Segnala corrieredellosport.it

Valentino Rossi torna a vincere a Indianapolis dopo 17 anni: "È qualcosa di fantastico" - Assieme al sudafricano Kelvin van der Linde e al belga Charles Weerts, il Dottore, leggenda della MotoGp, ha conqui ... tuttosport.com scrive

Infinito Valentino Rossi, l’ennesimo capolavoro di un campione che è già leggenda - Diciassette anni dopo l’ultimo successo sul mitico circuito di Indianapolis, Valentino Rossi torna a trionfare. thesocialpost.it scrive