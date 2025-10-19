Valentino Rossi nella leggenda il Dottore trionfa alla 8 ore di Indianapolis | Vincere qui è speciale

Fanpage.it | 19 ott 2025

Inarrestabile Valentino Rossi. Il “Dottore” conquista la sua terza vittoria di fila alla 8 Ore di Indianapolis insieme al Team WRT, trionfando sullo storico Indianapolis Motor Speedway al termine di una gara segnata da pioggia e interruzioni nella seconda parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

