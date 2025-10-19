Valentino Rossi ha vinto la 8 Ore di Indianapolis

Indianapolis, 19 ottobre 2025 - . Il Dottore ha trionfato al volante della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del team Wrt assieme al sudafricano Kelvin van der Linde e al belga Charles Weerts. Nonostante un diluvio durante la corsa Rossi è riuscito a ripetersi sul circuito di Indianapolis, dove 17 anni in MotoGp aveva battuto Nicky Hayden al termine di un duello avvincente su due ruote. VICTORY FOR #46 IN INDIANAPOLIS SEALS IGTC TITLES FOR KELVIN VAN DER LINDE AND BMW? Team WRT wrapped up its IGTC campaign in style, securing both the Drivers’ and Manufacturers’ Championships with a victory and a double podium finish at the Indianapolis 8 Hour? #WRT #Indy8H pic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Valentino Rossi ha vinto la 8 Ore di Indianapolis

