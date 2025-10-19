Vaciago torna su Calciopoli | La crepa più larga è quello scudetto del 2006 assegnato all’Inter La sua analisi

Vaciago sull’inchiesta del 2006: il direttore di Tuttosport torna sulla vicenda, sottolineando le contraddizioni della giustizia sportiva e il ruolo dell’Inter. Un evento che ha segnato la storia del calcio italiano, una ferita mai del tutto rimarginata che continua a infiammare gli animi quasi vent’anni dopo. Nel suo editoriale odierno per Tuttosport, il direttore Guido Vaciago è tornato sul tema Calciopoli, offrendo una lucida e critica analisi delle sue conseguenze e delle sue, tante, questioni irrisolte. Per il giornalista, il tempo non ha sanato le «crepe» di quelle sentenze, alimentando un dibattito che sembra destinato a non finire mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

