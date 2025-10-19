Va a fuoco un appartamento Palazzo evacuato un ferito
Fiamme e paura ieri pomeriggio a Bernareggio per un incendio che ha divorato un appartamento e costretto gli abitanti di un palazzo di quattro piani a fuggire in strada per salvarsi. L’incendio dell’appartamento è andato in scena in via Alfonso La Marmora. Era il primo pomeriggio di ieri e precisamente le 13.48, quando le squadre dei vigili del fuoco dei Comandi di Monza e Brianza e persino Lecco sono state allertate e sono dovute intervenire dopo che fiamme e fumo si erano sviluppati in un appartamento situato al primo piano di un complesso condominiale di quattro. All’arrivo sul posto, la maggior parte degli abitanti erano già scesi in strada chiamandosi sulle scale per avvertirsi del pericolo, ma nella casa rimanevano ancora cinque o sei persone che i vigili del fuoco hanno evacuato a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
