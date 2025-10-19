Va a fuoco un appartamento in zona Stazione Centrale a Milano | ferita una donna intossicate altre 3 persone

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è rimasta ferita in seguito a un incendio esploso nel suo appartamento in via Vitruvio a Milano, zona Stazione Centrale. Il palazzo, di quattro piani, è stato evacuato e altre tre persone sono rimaste leggermente intossicate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

