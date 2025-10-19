Va a fuoco un appartamento in zona Stazione Centrale a Milano | ferita una donna intossicate altre 3 persone
Una donna è rimasta ferita in seguito a un incendio esploso nel suo appartamento in via Vitruvio a Milano, zona Stazione Centrale. Il palazzo, di quattro piani, è stato evacuato e altre tre persone sono rimaste leggermente intossicate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Incendio in un appartamento in via Sudati, vigili del fuoco al lavoro per 6 ore - X Vai su X
Incendio in un appartamento a Spino d'Adda. Vigili del fuoco al lavoro per oltre sette ore - facebook.com Vai su Facebook
Va a fuoco un appartamento in zona Stazione Centrale a Milano: ferita una donna, intossicate altre 3 persone - Una donna è rimasta ferita in seguito a un incendio esploso nel suo appartamento in via Vitruvio a Milano, zona Stazione Centrale ... Secondo fanpage.it
Incendio a Milano in zona stazione Centrale, a fuoco l'appartamento di un'anziana in via Vitruvio: quattro feriti - Le fiamme, con alta colonna di fumo, si sono sviluppate domenica pomeriggio intorno alle 16. Scrive milano.corriere.it