Usa | imminente attacco di Hamas a civili

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1.15 Gli Stati Uniti hanno avvertito i Paesi garanti dell'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Il Dipartimento di Stato ha definito il presunto attacco "una grave violazione" che metterebbe a rischio i progressi ottenuti con la mediazione. Washington ha inoltre avvertito che, se Hamas procederà, "saranno adottate misure per proteggere i civili di Gaza e salvaguardare l'integrità del cessate il fuoco". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

