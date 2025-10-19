Usa | imminente attacco di Hamas a civili
1.15 Gli Stati Uniti hanno avvertito i Paesi garanti dell'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Il Dipartimento di Stato ha definito il presunto attacco "una grave violazione" che metterebbe a rischio i progressi ottenuti con la mediazione. Washington ha inoltre avvertito che, se Hamas procederà, "saranno adottate misure per proteggere i civili di Gaza e salvaguardare l'integrità del cessate il fuoco". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace americano, aprendo così la strada a una fine della guerra nella Striscia di Gaza e al rilascio imminente di tutti gli ostaggi israeliani. (?Samuel Capelluto) - facebook.com Vai su Facebook
Recap post-weekend. Oggi a Sharm El-Sheikh si aprono i nuovi negoziati tra Israele e Hamas su Gaza. Trump ha di nuovo "strigliato" Netanyahu perché vuole arrivare una tregua entro pochi giorni (annuncio del Nobel imminente). Intanto le IDF continuano le - X Vai su X
Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza» - Le notizie di domenica 19 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Scrive corriere.it
Gli Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza" | Valico di Rafah, Netanyahu smentisce la riapertura - Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Da msn.com
L’aggressione di Hamas a Israele, l'attacco a Gaza, il piano Usa: cos’è successo in 2 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo L’aggressione di Hamas a Israele, l'attacco a Gaza, il piano Usa: cos’è successo in 2 anni ... Lo riporta tg24.sky.it