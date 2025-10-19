Usa | Vogliono attaccare civili Gaza Ma Hamas nega

Hamas ha respinto una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano secondo cui il gruppo palestinese avrebbe pianificato un attacco contro i civili a Gaza. Lo scrive Al Jazeera. Hamas ha difeso il suo attacco a quelle che ha definito "bande criminali armate e finanziate" sostenute da Israele e operanti a Gaza, che, ha aggiunto, stavano compiendo «uccisioni, rapimenti, furti di camion di aiuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

