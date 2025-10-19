Usa proteste No King contro Trump
4.13 Milioni di americani hanno partecipato alle manifestazioni "No Kings" in oltre 2.700 città degli Stati Uniti, opponendosi alle politiche dell'amministrazione Trump, considerate autoritarie. Organizzate da oltre 300 gruppi, tra cui ACLU e Indivisible, le proteste hanno visto la partecipazione di figure politiche come Bernie Sanders e OcasioCortez. Le manifestazioni sono state pacifiche e caratterizzate da costumi creativi e cartelli satirici.Trump ha minimizzato le critiche,mentre esponenti rep le giudicano "antiamericane". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Manifestazioni si sono svolte in molte grandi città europee contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in solidarietà con i cittadini americani che partecipano alle proteste 'No Kings' negli Stati Uniti ? https://l.euronews.com/cMz7 - X Vai su X
Il comico e conduttore televisivo Jimmy Kimmel sulle proteste No Kings di domani negli Stati Uniti: "Quindi, per essere chiari, protestare pacificamente contro un aspirante dittatore significa odiare l'America, mentre attaccare il Campidoglio per ribaltare un'elezi - facebook.com Vai su Facebook
Usa, proteste contro Trump a New York: Times Square invasa da migliaia di manifestanti - Chi conosce i sobborghi di Chicago e Los Angeles è rabbrividito quando ha sentito Trump confermare di aver detto al ministro della guerra Pete Heghseth: «Useremo qualcuna delle nostre città pericolose ... Da lastampa.it
Manifestanti Usa in piazza per la nuova giornata 'No Kings' contro la "deriva autoritaria" di Trump - 700 raduni da New York a San Francisco organizzati dal movimento, Guardia Nazionale schierata in diversi Stati ... Si legge su msn.com
Stati Uniti, in migliaia alla protesta No Kings contro Trump - Il 18 ottobre migliaia di manifestanti si sono riuniti a Washington e nell’area metropolitana in vista della grande protesta nazionale contro il presidente Donald Trump. Segnala tg24.sky.it