Usa la protesta No Kings invade le strade di New York e San Francisco | le immagini

Per protestare contro la direzione presa dal Paese sotto la presidenza di Donald Trump, sabato scorso la gente si è riunita a New York, a San Francisco, nel Michigan e in tutti gli Stati Uniti per le manifestazioni “ No Kings ” che il Partito Repubblicano del presidente ha denigrato definendole raduni “Hate America” (Odia l’America). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, la protesta No Kings invade le strade di New York e San Francisco: le immagini

News recenti che potrebbero piacerti

Quello che sta succedendo in queste ore negli Stati Uniti è semplicemente straordinario. Un’onda - letteralmente un’onda - di massa e di protesta nei confronti di Donald Trump. Parola d’ordine: “No Kings” No a sovrani assoluti, giù le mani dalla democrazia! “ - facebook.com Vai su Facebook

In milioni alle proteste 'No Kings' negli Usa: la folla immensa a Boston - X Vai su X

Usa, la manifestazione No Kings nelle strade di Chicago: le immagini della protesta - (LaPresse) Per protestare contro l'amministrazione Trump, sabato scorso la gente si è riunita nella capitale e in diverse altre città degli ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Usa, 2.700 proteste "No Kings" contro Trump. Lui replica: "Non sono un re" - Il movimento unisce 300 sigle e sfida il tycoon: "Non ci tireremo indietro di fronte al caos, alla corruzione e alla crudeltà" ... Scrive msn.com

«No Kings», i cortei del sabato anti-Trump in tutti gli Usa. «In 7 milioni in piazza» - Da Los Angeles a New York fino alla Florida, migliaia di manifestazioni spontanee contro l'amministrazione. Secondo msn.com