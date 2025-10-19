Usa la protesta No Kings invade le strade di New York e San Francisco | le immagini

Per protestare contro la direzione presa dal Paese sotto la presidenza di Donald Trump, sabato scorso la gente si è riunita a New York, a San Francisco, nel Michigan e in tutti gli Stati Uniti per le manifestazioni “ No Kings ” che il Partito Repubblicano del presidente ha denigrato definendole raduni “Hate America” (Odia l’America). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, la protesta No Kings invade le strade di New York e San Francisco: le immagini

