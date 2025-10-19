Per protestare contro l’amministrazione Trump, sabato scorso la gente si è riunita nella capitale e in diverse altre città degli Stati Uniti per partecipare alle manifestazioni “No Kings”. Con cartelli come “Niente è più patriottico che protestare” o “ Resistete al fascismo”, per strada c’erano anche bande musicali, un enorme striscione con il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti “We The People” che la gente poteva firmare, e manifestanti che indossavano costumi gonfiabili, in particolare rane, che sono diventate un simbolo di resistenza a Portland, nell’Oregon. È stata la terza mobilitazione di massa dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, la manifestazione No Kings nelle strade di Chicago: le immagini della protesta