Usa | Imminente attacco di Hamas contro civili a Gaza

Iltempo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti rendono noto di essere in possesso di "informazioni credibili" secondo cui Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza. "Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi garanti dell'accordo di pace per Gaza (Qatar, Turchia ed Egitto) di informazioni credibili che indicano un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza", si legge in una nota diffusa nella notte dal Dipartimento di Stato. E "questo attacco pianificato contro i civili palestinesi costituirebbe una violazione diretta e grave dell'accordo di cessate il fuoco e comprometterebbe i progressi significativi raggiunti con il lavoro di mediazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

usa imminente attacco di hamas contro civili a gaza

© Iltempo.it - Usa: "Imminente attacco di Hamas contro civili a Gaza"

Leggi anche questi approfondimenti

usa imminente attacco hamasGaza, Usa: “Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza” - Gli Stati Uniti rendono noto di essere in possesso di “informazioni credibili” secondo cui Hamas starebbe pianificando un attacco “imminente” contro i civili della Striscia di Gaza. Riporta ilfattoquotidiano.it

usa imminente attacco hamas"Attacco imminente". Gli Usa avvertono: Hamas pronta a colpire i civili - Alert del Dipartimento di Stato americano: "informazioni attendibili" su un attacco alla popolazione di Gaza: "Sarebbe una grave violaazione di ... Secondo huffingtonpost.it

usa imminente attacco hamasGaza, allarme dagli USA: "Attacco imminente di Hamas contro i civili nella Striscia” - Washington parla di “informazioni attendibili” su un’azione imminente che violerebbe il cessate il fuoco. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Imminente Attacco Hamas