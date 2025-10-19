Usa il destino beffa John Bolton | rischia l’ergastolo in base alla legge che voleva applicare a Snowden e Assange

È proprio vero che, a volte, il destino sarà proprio essere beffardo. In passato, John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale sotto Bush e Trump, noto per le sue posizioni ultra-belliciste e da “falco” in politica estera, ha chiesto l’esecuzione di Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning ai sensi dell’Espionage Act, accusandoli di aver divulgato informazioni sensibili. Dopo la rottura con Trump, di cui è diventato un feroce critico, Bolton si trova ora a rispondere di 18 capi d’accusa proprio in base alla stessa legge da lui invocata per altri. La “rivincita” di WikiLeaks contro Bolton. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa, il destino beffa John Bolton: rischia l’ergastolo in base alla legge che voleva applicare a Snowden e Assange

