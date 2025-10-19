Usa il destino beffa John Bolton | rischia l’ergastolo in base alla legge che voleva applicare a Snowden e Assange

It.insideover.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È proprio vero che, a volte, il destino sarà proprio essere beffardo. In passato, John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale sotto Bush e Trump, noto per le sue posizioni ultra-belliciste e da “falco” in politica estera, ha chiesto l’esecuzione di Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning ai sensi dell’Espionage Act, accusandoli di aver divulgato informazioni sensibili. Dopo la rottura con Trump, di cui è diventato un feroce critico, Bolton si trova ora a rispondere di 18 capi d’accusa proprio in base alla stessa legge da lui invocata per altri. La “rivincita” di WikiLeaks contro Bolton. 🔗 Leggi su It.insideover.com

usa il destino beffa john bolton rischia l8217ergastolo in base alla legge che voleva applicare a snowden e assange

© It.insideover.com - Usa, il destino beffa John Bolton: rischia l’ergastolo in base alla legge che voleva applicare a Snowden e Assange

Contenuti che potrebbero interessarti

Usa, saranno le donne conservatrici a decidere il destino del “bad guy” Trump - “Quando è troppo è troppo” sembra essere il pensiero di una buona parte dei repubblicani, in particolare quello dei moderati, il giorno dopo la sentenza che ha giudicato colpevole Donald Trump di ... Scrive affaritaliani.it

Usa, incontro tra John Elkann e Trump alla Casa Bianca - Nela giornata di ieri, 31 marzo, il presidente di Stellantis, John Elkann ha incontrato il presidente americano Donald Trump presso la Casa Bianca. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Destino Beffa John