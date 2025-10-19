Usa | Hamas attaccherà i civili a Gaza I miliziani negano Netanyahu | A Rafah violato il cessate il fuoco

I civili: «In ansia per il futuro». Più che alle lotte tra il movimento jihadisti e i clan rivali, gli abitanti di Gaza sono interessati a trovare qualcosa da mangiare e un posto in cui vivere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa: «Hamas attaccherà i civili a Gaza». I miliziani negano. Netanyahu: «A Rafah violato il cessate il fuoco»

Contenuti che potrebbero interessarti

On October 7, 2023, Israel enacted its controversial Hannibal Directive, killing hundreds of its own citizens. The day started with a cross-border incursion by Hamas and other armed Palestinian groups. Israeli Defense Minister Yoav Gallant stated that he gave t - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Hamas prepara attacco a civili palestinesi. I miliziani negano e accusano Israele di armare bande - Secondo l’organizzazione militare, gruppi costituiti dall’Idf sarebbero responsabili di «omicidi, rapimenti e saccheggi di aiuti umanitari» ai danni della popolazione ... Come scrive editorialedomani.it

Gaza, gli USA accusano Hamas preparare attacco ai civili: il movimento nega, ONU punta il dito contro Israele - Hamas respinge le accuse del Dipartimento di Stato USA di voler violare la tregua a Gaza, definendole "propaganda israeliana" ... Riporta fanpage.it

Gaza, allarme dagli USA: "Attacco imminente di Hamas contro i civili nella Striscia”. La replica: "Falso, combattiamo bande criminali" - Hamas replica dopo la nota del Dipartimento di Stato Usa, dopo che gli Stati Uniti hanno reso noto di essere in possesso di "informazioni credibili" secondo cui Hamas sta pianificando un attacco "immi ... Lo riporta affaritaliani.it