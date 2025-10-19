Usa | Hamas attaccherà i civili a Gaza I miliziani negano Netanyahu | A Rafah violato il cessate il fuoco

Xml2.corriere.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I civili: «In ansia per il futuro». Più che alle lotte tra il movimento jihadisti e i clan rivali, gli abitanti di Gaza sono interessati a trovare qualcosa da mangiare e un posto in cui vivere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

usa hamas attaccher224 i civili a gaza i miliziani negano netanyahu a rafah violato il cessate il fuoco

© Xml2.corriere.it - Usa: «Hamas attaccherà i civili a Gaza». I miliziani negano. Netanyahu: «A Rafah violato il cessate il fuoco»

Contenuti che potrebbero interessarti

usa hamas attaccher224 civiliUsa, Hamas prepara attacco a civili palestinesi. I miliziani negano e accusano Israele di armare bande - Secondo l’organizzazione militare, gruppi costituiti dall’Idf sarebbero responsabili di «omicidi, rapimenti e saccheggi di aiuti umanitari» ai danni della popolazione ... Come scrive editorialedomani.it

usa hamas attaccher224 civiliGaza, gli USA accusano Hamas preparare attacco ai civili: il movimento nega, ONU punta il dito contro Israele - Hamas respinge le accuse del Dipartimento di Stato USA di voler violare la tregua a Gaza, definendole "propaganda israeliana" ... Riporta fanpage.it

usa hamas attaccher224 civiliGaza, allarme dagli USA: "Attacco imminente di Hamas contro i civili nella Striscia”. La replica: "Falso, combattiamo bande criminali" - Hamas replica dopo la nota del Dipartimento di Stato Usa, dopo che gli Stati Uniti hanno reso noto di essere in possesso di "informazioni credibili" secondo cui Hamas sta pianificando un attacco "immi ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Hamas Attaccher224 Civili