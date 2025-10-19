Usa e petro-Stati fanno rinviare la prima tassa globale sulle emissioni in mare Vincono le minacce di Trump
Dalle pressioni alle minacce di ritorsioni. Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno dato la loro ennesima prova di forza e, alla fine, sono riusciti a far rinviare di (almeno) un anno l’adozione del piano per decarbonizzare il settore del trasporto marittimo che prevede un nuovo sistema di tassazione per le navi. Sarebbe stata la prima forma di tassazione mondiale sulle emissioni di carbonio imposta nel settore della navigazione. Il Net-Zero Framework dell’ Organizzazione marittima internazionale (Imo) delle Nazioni Unite, infatti, era stato approvato in via provvisoria ad aprile scorso, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 20-30% entro il 2020 e arrivare a zero emissioni nette al 2050. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
