Usa Boeing colpito da un oggetto ad alta quota | ipotesi detriti spaziali

Il volo UA1093 della United Airlines da Denver a Los Angeles il 16 ottobre costretto all'atterraggio d'emergenza.

NEWS 16 OTTOBRE 2025 Il Boeing 737-8 MAX di United Airlines N17327 (CN / LN 67582 / 8784 - 1,9 anni di età), mentre operava il volo UA1093 da Denver (DEN) a Los Angeles (LAX) con 140 persone a bordo, è stato costretto a dirottare su Salt Lake City

Paura a 11 mila metri di altezza, aereo colpito da un possibile "detrito spaziale": ferito il pilota - Il volo della United Airlines, con a bordo 140 passeggeri, stava viaggiando da Denver verso Los Angeles quando è accaduto l'incidente.

Aereo colpito a 11 mila metri di altezza da un oggetto non identificato: ferito il pilota. La crepa nel parabrezza e l'ipotesi del meteorite - Un Boeing 737 MAX 8 di United Airlines, in volo da Denver a Los Angeles (volo UA1093), ha subito una crepa al parabrezza della cabina di pilotaggio il 16 ottobre 2025, mentre si trovava a ...

Un "detrito spaziale" ha colpito un Boeing in alta quota? Il parabrezza danneggiato e i sospetti su pezzi di satellite - È successo al volo United Airlines da Denver a Los Angeles con 140 persone a bordo.