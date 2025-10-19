Usa | attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza
"Sarebbe una violazione del cessate il fuoco". NEW YORK, 19 ottobre 2025. Gli Stati Uniti hanno avvertito i Paesi coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza riguardo a un possibile "attacco imminente di Hamas contro i civili della Striscia", segnalando un grave rischio di rottura del fragile equilibrio raggiunto negli ultimi mesi. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Stato americano, l'azione pianificata da Hamas "costituirebbe una diretta e seria violazione del cessate il fuoco" in vigore, oltre a compromettere i progressi ottenuti grazie agli sforzi diplomatici e di mediazione internazionale.
