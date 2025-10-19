Usa | Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza | I miliziani e la legge del più forte | colpiti collaborazionisti
I civili: «In ansia per il futuro». Più che alle lotte tra il movimento jihadisti e i clan rivali, gli abitanti di Gaza sono interessati a trovare qualcosa da mangiare e un posto in cui vivere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace americano, aprendo così la strada a una fine della guerra nella Striscia di Gaza e al rilascio imminente di tutti gli ostaggi israeliani. (?Samuel Capelluto) - facebook.com Vai su Facebook
Recap post-weekend. Oggi a Sharm El-Sheikh si aprono i nuovi negoziati tra Israele e Hamas su Gaza. Trump ha di nuovo "strigliato" Netanyahu perché vuole arrivare una tregua entro pochi giorni (annuncio del Nobel imminente). Intanto le IDF continuano le - X Vai su X
Medioriente, Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza". LIVE - Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Secondo tg24.sky.it
Usa, 'attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza' - Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Come scrive ansa.it
Gaza, le notizie sulla pace fra Israele-Hamas in diretta| Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza». Idf: «La Croce Rossa ha ricevuto i resti di 2 ostaggi» - Le notizie di domenica 19 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Secondo corriere.it