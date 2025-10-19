Usa | Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza | I miliziani e la legge del più forte | colpiti collaborazionisti

Xml2.corriere.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I civili: «In ansia per il futuro». Più che alle lotte tra il movimento jihadisti e i clan rivali, gli abitanti di Gaza sono interessati a trovare qualcosa da mangiare e un posto in cui vivere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

usa attacco imminente hamasGaza, le notizie sulla pace fra Israele-Hamas in diretta| Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza». Idf: «La Croce Rossa ha ricevuto i resti di 2 ostaggi» - Le notizie di domenica 19 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Secondo corriere.it

