I civili: «In ansia per il futuro». Più che alle lotte tra il movimento jihadisti e i clan rivali, gli abitanti di Gaza sono interessati a trovare qualcosa da mangiare e un posto in cui vivere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza» | Hamas e la legge del più forte: colpiti i collaborazionisti