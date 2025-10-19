Usa | Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza | In nero e coi fucili | i miliziani e la legge del più forte | colpiti collaborazionisti
I civili: «In ansia per il futuro». Più che alle lotte tra il movimento jihadisti e i clan rivali, gli abitanti di Gaza sono interessati a trovare qualcosa da mangiare e un posto in cui vivere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
"Attacco imminente". Gli Usa avvertono: Hamas pronta a colpire i civili - Alert del Dipartimento di Stato americano: "informazioni attendibili" su un attacco alla popolazione di Gaza: "Sarebbe una grave violaazione di ... Scrive huffingtonpost.it
Gaza, Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili». Netanyahu: «Mi ricandiderò alle elezioni del 2026» - Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una «imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. Si legge su ilmessaggero.it