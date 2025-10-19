Usa a Washington celebrati i 50 anni della Niaf | i messaggi di Meloni e Mattarella

Con una serata di gala al Washington Hilton, la National Italian American Foundation (Niaf) ha celebrato nella serata di ieri il suo 50° anniversario, confermando il ruolo di ponte culturale, economico e identitario tra Italia e Stati Uniti. Nel corso dell’evento sono stati premiati figure di spicco del mondo industriale, accademico e artistico italiano. John Elkann, Amministratore Delegato di Exor NV e Presidente di Ferrari NV e Stellantis NV, ha ricevuto il Premio Speciale Niaf, il maestro Andrea Bocelli è stato insignito del Dea Roma Lifetime Achievement Award in Entertainment, Doug Leone, Partner di Sequoia Capital, ha ottenuto il Dea Roma Special Achievement Award in International Business, Roberto Cingolani, CEO di Leonardo SpA, è stato premiato per la Global Defense & Security Technology, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, ha ricevuto il riconoscimento per l’Eccellenza Ingegneristica e le Infrastrutture Sostenibili, Flavio Cattaneo, CEO del Gruppo Enel, è stato insignito per la Leadership Manageriale, la Dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

