Usa a Washington celebrati i 50 anni della Niaf | i messaggi di Meloni e Mattarella
Con una serata di gala al Washington Hilton, la National Italian American Foundation (Niaf) ha celebrato nella serata di ieri il suo 50° anniversario, confermando il ruolo di ponte culturale, economico e identitario tra Italia e Stati Uniti. Nel corso dell’evento sono stati premiati figure di spicco del mondo industriale, accademico e artistico italiano. John Elkann, Amministratore Delegato di Exor NV e Presidente di Ferrari NV e Stellantis NV, ha ricevuto il Premio Speciale Niaf, il maestro Andrea Bocelli è stato insignito del Dea Roma Lifetime Achievement Award in Entertainment, Doug Leone, Partner di Sequoia Capital, ha ottenuto il Dea Roma Special Achievement Award in International Business, Roberto Cingolani, CEO di Leonardo SpA, è stato premiato per la Global Defense & Security Technology, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, ha ricevuto il riconoscimento per l’Eccellenza Ingegneristica e le Infrastrutture Sostenibili, Flavio Cattaneo, CEO del Gruppo Enel, è stato insignito per la Leadership Manageriale, la Dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Di Giuseppe Gagliano* WASHINGTON. L’autorizzazione concessa da Donald Trump alla Central Intelligence Agency per condurre operazioni sotto copertura in Venezuela rappresenta un salto di qualità nella strategia americana verso il governo di Nicolás M - facebook.com Vai su Facebook
SSCN – Il Presidente De Laurentiis negli USA per i 50 anni del NIAF - Il Presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione ... Scrive ilnapolionline.com
ITALIA -USA, PRESIDENTE NAPOLI DE LAURENTIIS A WASHINGTON PER 50 ANNI NIAF - Il Presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense f ... Come scrive 9colonne.it