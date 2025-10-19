ABBONATI A DAYITALIANEWS Le città italiane al centro dell’innovazione europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato il ruolo dell’Italia come capofila in Europa nel progetto delle auto a guida autonoma. Più di 60 sindaci italiani hanno già espresso interesse nel creare una rete nazionale per far circolare i veicoli autonomi, trasformando le città italiane in veri laboratori di innovazione. Von der Leyen ha dichiarato: «Vogliamo rendere le vostre città e i vostri paesi centri di innovazione. Questo è il cuore della nostra Missione Ue sulle Città Intelligenti e Climaticamente Neutrali». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ursula von der Leyen: Italia capofila in Europa nel progetto per le auto a guida autonoma