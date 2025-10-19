Uomo di 82 anni perso in una zona rurale | risponde al telefono ai soccorritori che lo aiutano a ritrovare la strada a Romano Canavese
La voce calma e serena di un soccorritore al telefono e le indicazioni per lasciarsi alle spalle quel luogo impervio. Così ieri, 18 ottobre, è stato aiutato e ritrovato un uomo di 82 anni che si era perso in una zona rurale di Romano Canavese.L’Ape parcheggiata e il disorientamentoL’anziano, poco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
