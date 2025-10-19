Uomo d’affari è sessista Cortigiana invece no

Laverita.info | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ocse e avvocati britannici chiedono di eliminare le allusioni al genere maschile nel linguaggio. Sono manie di cui la gente, ormai, ha la nausea (come gli spettatori della Bbc). Ma dato che l’hanno imposta, Landini & C. ora dovrebbero subire la stessa gogna woke. 🔗 Leggi su Laverita.info

