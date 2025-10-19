Uomini e Donne Martina e Gianmarco si stanno frequentando? Nuove testimonianze

Le voci su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne potrebbero trovare conferma. Dopo giorni di indiscrezioni e segnalazioni anonime, fonti ritenute molto vicine alla ragazza svelano cosa succede tra i due ragazzi che si erano conosciuti al trono classico. Un intreccio che ha inevitabilmente coinvolto anche Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina, e che nelle ultime ore ha acceso il web e i social. Uomini e Donne gossip: confermata la frequentazione tra Martina e Gianmarco?. Secondo quanto riportato dalle nostre fonti, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sarebbero visti in un negozio di proprietà di lui, dove diversi testimoni avrebbero assistito a gesti affettuosi e a un bacio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina e Gianmarco si stanno frequentando? Nuove testimonianze

