Uomini e Donne Claudia Dionigi racconta il parto poi svela la reazione della prima figlia al fratellino

Comingsoon.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è da poco diventata mamma bis e racconta alle fan come è andato il secondo parto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne claudia dionigi racconta il parto poi svela la reazione della prima figlia al fratellino

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta il parto poi svela la reazione della prima figlia al fratellino

Scopri altri approfondimenti

uomini donne claudia dionigiClaudia Dionigi racconta i dettagli del parto/ L’ex Uomini e Donne confida le sue paure - Claudia Dionigi, diventata mamma per la seconda volta, racconta i dettagli del parto ai fan. Segnala ilsussidiario.net

uomini donne claudia dionigiUomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di nuovo genitori: annuncio e nome - I due ex di Uomini e Donne accolgono il loro secondo figlio: dopo la piccola Maria Vittoria, nata nel 2022, è arrivato un maschietto e l’annuncio emoziona i fans. Riporta anticipazionitv.it

uomini donne claudia dionigiClaudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne genitori bis: ecco come si chiama il loro secondo figlio - Annunciano sul social, con un breve video, l’arrivo della cicogna: nel filmato stringono la mano teneramente al neonato. Si legge su gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Claudia Dionigi