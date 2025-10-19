Uomini e donne Ciro Solimeno distrutto | Martina mi ha mentito poi il bacio con Gianmarco È stata falsa

Dopo la rottura con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno in un'intervista telefonica racconta la sua verità: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne parla del presunto bacio tra la ragazza e Gianmarco: Steri. Dopo settimane di voci, Ciro Solimeno, ex corteggiatore e scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, ha deciso di raccontare tutta la verità. L'amore nato nel programma di Maria De Filippi è durato poco lontano dalle telecamere, e oggi Ciro parla senza filtri a Lorenzo Pugnaloni, spiegando cosa è davvero successo tra lui, Martina e Gianmarco Steri, l'altro ex corteggiatore della tronista. "Mi sono fidato fino a tre ore fa" - lo sfogo social di Ciro Prima dell'intervista, Ciro aveva già espresso sui social la sua delusionedopo le segnalazioni che vedevano Martina insieme a Gianmarco: "Ho creduto fino . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e donne, Ciro Solimeno distrutto: “Martina mi ha mentito, poi il bacio con Gianmarco. È stata falsa”

