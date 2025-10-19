Uomini e Donne Ciro Solimeno conferma il bacio tra Martina e Gianmarco | le rivelazioni

Anticipazionitv.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciro Solimeno ha svelato dettagli sulla fine della sua relazione con Martina De Ioannon e sull’avvicinamento di lei a Gianmarco Steri. L’ex di Uomini e Donne, in un’intervista esclusiva rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha ricostruito i momenti che hanno portato alla rottura. Inoltre ha parlato di quello che ha scoperto sulla sua ex fidanzata e su Gianmarco, sbilanciandosi sulle  ultime conversazioni avute con lei. Un racconto ricco di dettagli che sta dividendo i fan del dating show di Canale 5. Uomini e Donne news: il primo incontro tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Tutto sarebbe cominciato, secondo il racconto di Ciro Solimeno, da un incontro casuale in discoteca. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

