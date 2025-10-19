Uomini e Donne Ciro Solimeno conferma il bacio tra Martina e Gianmarco | le rivelazioni

Ciro Solimeno ha svelato dettagli sulla fine della sua relazione con Martina De Ioannon e sull’avvicinamento di lei a Gianmarco Steri. L’ex di Uomini e Donne, in un’intervista esclusiva rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha ricostruito i momenti che hanno portato alla rottura. Inoltre ha parlato di quello che ha scoperto sulla sua ex fidanzata e su Gianmarco, sbilanciandosi sulle ultime conversazioni avute con lei. Un racconto ricco di dettagli che sta dividendo i fan del dating show di Canale 5. Uomini e Donne news: il primo incontro tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Tutto sarebbe cominciato, secondo il racconto di Ciro Solimeno, da un incontro casuale in discoteca. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno conferma il bacio tra Martina e Gianmarco: le rivelazioni

Argomenti simili trattati di recente

La prima esterna di Sara che ha scelto di conoscere Marco! Avete visto com’è andata? #UominieDonne - facebook.com Vai su Facebook

Cristiana ha deciso di portare in esterna Marco e… #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, Ciro Solimeno racconta tutta la verità: "Martina e Gianmarco si sono visti e si sono baciati" - Esplode il triangolo di Uomini e Donne: Ciro contro Martina e Gianmarco, che si stanno rifrequentando ormai ufficialmente. Si legge su comingsoon.it

Ciro Solimeno svela la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: “Si sono baciati, è stata lei a confessarlo” - Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulle voci di una relazione in corso tra Martina De Ioannon ... Secondo fanpage.it

Uomini e donne, Ciro Solimeno distrutto: “Martina mi ha mentito, poi il bacio con Gianmarco. È stata falsa” - Dopo la rottura con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno in un'intervista telefonica racconta la sua verità: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne parla del presunto bacio tra la ragazza e Gianmarco: Ster ... Scrive movieplayer.it