Uomini che dicono no alla violenza sulle donne flash mob in centro
"I panni sporchi si lavano in pubblico". Questo lo slogan scelto per un flash mob che si svolgerà in piazza De Ferrari, a Genova, martedì 21 ottobre 2025. Un'iniziativa lanciata sui social da White Dove, rivolta a "uomini che dicono NO alla violenza sulle donne". Appuntamento fissato alle ore 17. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
