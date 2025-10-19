Un’opera al mese riflettori sulla ‘Verzocchi’

È uno dei grandi artisti del Novecento, Felice Casorati, il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna ‘Un’opera al mese’, oggi alle 18.30, con ingresso gratuito, presso l’ex chiesa di San Giacomo. Un momento che sarà arricchito anche da un annuncio speciale, che riaccende le luci sulla collezione Verzocchi, un tempo ospitata a Palazzo Romagnoli e ora in attesa di una collocazione temporanea, prima che la sua nuova sede – palazzo Albertini – venga completamente ristrutturata. "Il 24° incontro della rassegna sarà l’occasione per condividere con la città alcune anticipazioni dell’evento speciale dedicato all’inaugurazione della nuova sezione ‘Grandi donatori’, allestita presso il Museo San Domenico, e la riapertura al pubblico della Collezione Verzocchi", dichiarano il sindaco, Gian Luca Zattini e il vicesindaco, con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

